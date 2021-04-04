仁愛鄉高姓農民，在望洋附近田地工作時，突然暈倒，警方獲報趕到現場做CPR急救，可惜仍因心肌梗塞不治；日前，剛做完心導管手術的黃姓男子，自行開車卻因頭暈，車子搖晃且緩慢，警方見狀攔查，還將他安全送回家。

高姓農民昏倒後，他的妻子向警方求助，由於仁愛消防分隊距離現場還有1個多小時車程，因此，望洋派出所警員徐鴻興、蘭劍力獲報後，迅速抵赴達現場，當時，高姓農民已呈現休克、無意識狀態，於是員警先做CPR急救，直到消防救護人員接手，再送往埔里榮民醫院；由於高姓農民有高血壓病史，送醫急救仍因心肌梗塞不治。

日前，仁愛警分局霧社派出所巡佐陳俊嘉、警員高峰嵐執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車，車行特別緩慢，而且車身左右搖晃、不穩，隨即上前示意停車檢查。

自小客車駕駛黃姓男子，接受心導管手術後出院，獨自駕車從清境出發，行經霧社時感到頭暈、雙腳無力、精神無法集中。

此時，黃男的妻子駕駛另一輛自小客車趕到現場，對警方表示，黃男早上未按時服藥，不聽勸阻獨自駕車外出，因放心不下，所以沿途尋找，所幸警方及時攔查，才能順利的找到他；後來，警方還協助將他護送回家。

仁愛警分局分局長莊順智提醒民眾，如果患有慢性病，或連續工作12個小時以上、睡眠不足3小時，盡量不要開車；開車途中覺得身體不舒服，應該減速、打閃燈，靠路邊停車休息，必要時撥打119協助就醫。

(中時 )