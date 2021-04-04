台灣經濟快速走過新冠疫情打擊，全球評等機構惠譽國際信評，最新將台灣的經營環境中值「a」的展望，由「負向」調整至「穩定」，反映台灣經濟在新冠疫情期間所展現的復甦力道。惠譽分析師團隊指出，預期展望穩定的趨勢，可以支持企業穩健的利潤與較低的失業率，並減緩銀行信用體質的下行風險。

台灣主要金融機構均據此從惠譽獲得評等展望調整的好消息，如台新銀行的長期發行人違約評等（IDR）「bbb+」近日獲得確認之外，評等展望由負向調整至穩定，反映了銀行在漸穩定的經營環境下風險減緩，加上台新銀適切的績效前景。

惠譽統計，疫情期間台新銀力抗景氣低迷，淨利在2020年成長3％，源自利差與手續費收入的成長，以及較低的放款減損提存。惠譽預期，該行穩定的獲利能力將在2021年與2022年維持，因為淨利差已在2020年第四季趨穩，經濟的復甦應能更減緩銀行的經營壓力。惠譽亦預估，台新銀的放款減損比率，在2021年至2022年間，穩定維持在1.4％～1.5％，和2020年的1.4％相當。

惠譽進一步指出，台新銀行母公司台新金控，以及兄弟公司台新證券，仍維持負向展望，前者主因是台灣保德信壽險併購案的籌資方式，仍有著不確定性。

惠譽授與台新金控信用評等為「BBB」，也較台新銀低一個評級，惠譽分析師指出，因為台新金控截至2020年底的普通股權益雙重槓桿比率（DLR）為151％，相較包含特別股的法定DLR為118％，都是較高的數據。若除去台新金對彰化銀行的投資，惠譽估計，台新金的普通股權益雙重槓桿比率會落在約122％之水準。

(工商 )