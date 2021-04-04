太魯閣出軌 銀行公會捐新臺幣600萬元 16:392021/04/04 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銀行公會理事長呂桔誠表示，台鐵太魯閣號事故造成同胞重大傷亡，當此全國各界踴躍慷慨解囊之際，銀行同業饑溺同感積極響應本次救災活動，爰以銀行公會名義捐助新臺幣600萬元，並將款項匯入相關單位專戶統籌運用，希望協助傷者及傷亡者家屬度過難關。 關懷花蓮太魯閣號事故 全家FamiPort將協助代收捐款 助台鐵太魯閣意外 竹縣長楊文科捐1個月薪水 (工商 ) #捐款 #銀行公會 #呂桔誠 #太魯閣 #出軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 協助太魯閣號事故家屬 陳其邁捐1個月薪資 13:312021/04/04 政治 太魯閣號嚴重死傷 花蓮女婿葉慶元悲痛曝12字心聲 07:312021/04/04 政治 「我坐山旁聽風的嗚咽」蔣勳悼念太魯閣亡者 長詩惹哭2萬人 13:462021/04/04 生活 【太魯閣出軌】「76行者」輪3班修復遺體籲「別再捐」 民眾感慨2字：反觀 14:492021/04/04 社會 【太魯閣出軌】林佳龍傳口頭請辭 侯友宜：檢討才是事件的本質 10:502021/04/04 政治 【太魯閣出軌】新北提供救濟專戶 侯：將把捐款狀況告知中央 12:212021/04/04 生活 目睹站票客拋射車外 一家三口跨過大體求救 哭：台東人回家難 10:202021/04/04 生活 【太魯閣出軌】最新現場直擊 出動大型怪手搶修 11:592021/04/04 社會 【太魯閣出軌】犯保協會防業者脫產 將助家屬提民事假扣押 15:172021/04/04 社會 太魯閣出軌 台鐵民營化網戰翻：台灣鯛撐得住？ 12:432021/04/04 生活 【太魯閣出軌】罹難者51人下修48人 確切人數視DNA結果 09:022021/04/04 社會 財經熱門新聞 這家黑手公司太恐怖 謝金河：若是IC設計股價破300 - 財經 外媒曝日船東提告求償？長榮回應了 - 財經 台積電獲最嚮往科技業 第二名好意外 網搖頭：很難考進 - 財經 長賜輪脫困秋後算帳？外媒曝甩鍋船員下場慘 - 財經 16檔內資捧 台股新亮點 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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