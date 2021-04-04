銀行公會理事長呂桔誠表示，台鐵太魯閣號事故造成同胞重大傷亡，當此全國各界踴躍慷慨解囊之際，銀行同業饑溺同感積極響應本次救災活動，爰以銀行公會名義捐助新臺幣600萬元，並將款項匯入相關單位專戶統籌運用，希望協助傷者及傷亡者家屬度過難關。

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