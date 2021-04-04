苗栗縣具有多元文化，苗栗縣政府多年來指定登錄縣定有形文化資產，包括國定、縣定古蹟、歷史建築、文化景觀、一般古物等，保存珍貴文資，今年將於8日召開苗栗縣有形文化資產審議委員會，並開放旁聽，廣徵民意，喚醒全民對文化資產的重視，使文化資產指定登錄決策更加完善。

縣府文化觀光局表示，文化需要經年累月的堆疊，多年來登錄縣定有形文化資產，有國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築57處、文化景觀4處、一般古物11件。文觀局長林彥甫表示，其中包括國定古蹟鄭崇和墓、文化景觀出磺坑，皆是苗栗縣具代表性的有形文化資產，希望攜手民間一起努力，認識及保存苗栗文化，共同追求多樣性文化，尊重人類創造力，以利有形及無形文化資產的保存與創新。

今年苗栗縣文化景觀史蹟文化資產審議委員會第一次審議大會，預計於8日在文觀局1樓大型會議室召開，將審議獅潭鄉台3線108.3公里四代橋文化景觀、泰安鄉二本松Balihun砲台遺址史蹟、公館鄉出磺坑南寮13號宿舍、公共澡堂與周邊環境規畫設計、出磺坑南寮與保安林文化景觀設施修復再利用規畫設計，包含保安林及南寮文化景觀區，以及三義鄉勝興鐵道沿線環境改善工程。

文觀局指出，苗栗縣文化景觀史蹟文化資產審議委員會開放民眾申請旁聽，以廣徵民意、匯集各方意見，喚醒全民對文化資產的重視，使文化資產指定登錄決策更加完善，也藉此讓民眾了解各項審議過程，落實全民參與。

(中時 )