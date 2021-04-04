0402台鐵太魯閣列車出軌重大事故後，金管會今天統整攸關乘客可獲的理賠保險，包括鐵路旅客運送、涉案工程車的強制汽車責任險等產險，主要是由國泰世紀、明台產物承保，加上產壽險公會統計的理賠金，目前粗估首階段給付金額近5億元。而在受傷者當中有139位為保險公司保戶，尚待後續治療，理賠金額現階段尚難預估。

金融監督管理委員會對於110年4月2日上午臺鐵太魯閣列車發生重大事故造成多人不幸傷亡，謹致上最深的哀悼，為協助事故保險理賠及關懷受災保戶事宜，已在事故發生後第一時間即責成保險公司應主動關懷並協助受災保戶。保險公司除已主動查找保戶及積極協助處理保險理賠事宜外，亦提出相關服務措施。

本次事故係由國泰世紀產物保險股份有限公司承保「鐵路旅客運送責任保險」，依保險契約責任每一人死亡新臺幣(下同) 250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，預估給付金額逾1.5億元。

涉案工程車係由明台產物保險承保「強制汽車責任保險」，每一人死亡200萬元，失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1億元。

在產險公司部分，目前查得傷亡名單中有3位乘客以信用卡支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾5千萬元，其餘持續確認中。

在人身保險部分，保險公司已就本次事故罹難者進行保戶身分比對，已知為保險公司之保戶計39名，其餘尚待進一步確認，經產、壽險公會彙整預估總賠付金額逾1.4億元。另受傷者當中，有139位為保險公司保戶，因尚待後續治療，理賠金額現階段尚難預估。

此外，保險公司對於受災保戶亦提供快速理賠、保費緩繳等關懷服務措施，保戶或其家屬如對於保險理賠或服務事項有疑義，可向國泰世紀產物(0800-212880)、明台產物（0800-070889）或所投保之保險公司洽詢。

明台產險表示，已於第一時間成立緊急應變小組協助客戶各項理賠事宜；並啟動員工安全確認系統，確認全體員工皆安全無虞。同時，明台產險於花蓮分公司及總公司成立「太魯閣號事故緊急客戶服務中心」，與臺鐵聯繫確認傷亡者名單，主動關懷協助旅行平安保險及個人傷害保險保戶理賠事宜。

關於涉案工程車之強制險，係由明台產險所承保，將對工程車外第三人之傷害或死亡提供理賠，每人死亡定額給付200萬元，傷害醫療給付上限20萬元。明台產險會以確保受害者權益為優先考量，處理後續理賠事宜，並提供必要的服務協助。

(中時新聞網)