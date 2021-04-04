新生代樂團「鹿洐人」樂團（HumanHart）即將發行成軍後首張專輯，近日先釋出預熱單曲〈傳奇〉，由主唱謝博安詞曲創作，緣起於博安大學時被二一，一時心情鬱卒而寫下的歌曲，曾是超偶冠軍的謝博安，人氣紅極一時，愛音樂的他不曾放棄夢想，找到志同道合的夥伴鼓手「天裔」和貝斯手「寶仔」，自己擔任主唱及吉他手，集結而成「鹿洐人」樂團，蘇打綠阿福慧眼識英雄，一舉簽下栽培發片，且〈傳奇〉更成為新竹街口攻城獅球團年度形象歌曲。

〈傳奇〉改編自主唱謝博安真實故事，謝博安創作該曲當時文思泉湧，總時數不到1天就完成了詞曲，並由魚丁糸可田（蘇打綠團長阿福）與鍾承洋共同製作，製作人阿福表示：「這是一首具有態度和戲劇感的歌曲，非常適合現場表演！」搖滾曲風且節奏熱血，融合街頭嘻哈、復古等元素。整首歌聽起來彷彿置身於籃球傳奇誕生的紐約布魯克林區，阿福說：「〈傳奇〉作為首張全創作專輯的首發主打單曲，會讓聽者一聽就會感受到整個樂團的能量。」

「鹿洐人」即將發行成軍後首張專輯。（福桑音樂提供）

「鹿洐人」即將發行成軍後首張專輯。（福桑音樂提供）

對於即將推出首張創作專輯，努力了很久的三人，內心喜悅都有很多話想說，謝博安表示：「要特別感謝老闆阿福，沒有他，我們的歌都是Demo，而且還是很辛苦做的Demo。」並感性表示：「組團前我的路很像一場夢，從美夢到惡夢，然後一直醒不來，後來被鹿洐人救贖了，那天之後一切都很踏實，很自由，很清晰，而且莫名其妙的幸運，從快樂到更快樂！」天裔則想感謝陪鹿洐人一起努力的人，並表示對比起來自己一點都不辛苦，「也感謝在追求傳奇的路上，我們從三個人，變成是一群志同道合的夥伴一起冒險」。

(中時 )