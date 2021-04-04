台鐵408車次太魯閣號2日發生台鐵半世紀來最嚴重意外，死傷慘重，許多藝人接連在臉書或IG發文祈禱；「綜藝教母」張小燕鮮少使用社群，今（4）日下午突然更新臉書動態，曬出一張黑白照且心痛地寫著，「盼天上的逝者，能找到回家的路」。

72歲的張小燕平時很少使用社群平台，今日下午她在臉書發了一篇黑白文，心痛寫下33字悼念因「太魯閣事件」受傷和離開的人，「開一盞燈……願在外的親人都能平安回家！點一盞燈……盼天上的逝者，能找到回家的路！」。

張小燕罕見在臉書發文，悼念太魯閣逝者。(圖/ 摘自張小燕臉書)

張小燕上一次更新臉書態度已經是2個月前過年的時候，罕見發文卻是為了這麼令人痛心的事，也讓不少粉絲很感傷，「願傷痛早日結束，願大家平安無事」、「願珍惜身邊的人」、「看到這樣的事，真的非常非常感傷」、「再點一盞燈希望重覆的災難不要再發生了」、「心好痛，希望光能迎領回家」。

台鐵408車次太魯閣號2日行經花蓮縣清水隧道，疑遭工程車砸中導致出軌慘劇，造成50人罹難，已是台鐵半世紀以來最嚴重的死傷事故。

張小燕縱橫電視圈66年，對台灣演藝圈貢獻不小，也提攜不少後輩，更被認為是電視圈唯一清流，出道66年沒有緋聞或大的負面新聞；曾有網友點出，張小燕真正價值不是搞笑，主要是節目很少攻擊人也沒有腥羶色，且真心對待每個來賓或後輩，難怪能獲得金鐘獎終身成就獎。

(中時新聞網)