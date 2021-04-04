前法務部部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨(3)日辭世，享壽69歲，兒福聯盟稍早發表聲明，羅瑩雪30年來堅持為兒童人權奔走，致力推動《兒童福利法》、《兒童及少年福利法》修正，貢獻卓著，令人感佩。

兒福聯盟表示，羅瑩雪董事長為兒福聯盟基金會創會董事之一，30年來堅持為兒童人權奔走，除致力於推動《兒童福利法》、《兒童及少年福利法》修正，亦於921震災後，積極推動《民法1094條》修正，翻轉父系主義，改採兒少最佳利益原則決定失依兒少之監護人，回顧羅董事長一生，可謂是台灣兒童福利倡議改革的重要推手。

兒福聯盟指出，羅董事長一向以豁達、謙卑的態度，坦然面對人生終點，羅董事長生前囑咐，勿叨擾親友，如造成驚擾，敬請各界諒解。羅董事長身後不設靈堂、公祭等儀式，請各界尊重羅董事長之遺願，家屬亦低調婉拒媒體採訪，盼逝者安息，生者節哀。

對兒盟全體同仁而言，失去最敬愛的大家長，萬分哀痛，但羅董事長給同仁的支持與鼓勵，將永留我們心中，兒福聯盟將牢記羅董事長的期許，努力把30年前兒盟創會的初衷，持續落實在未來每項服務與倡議當中。

(中時 )