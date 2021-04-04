瀕臨絕種野生動物石虎，保育狀況受到關注，林務局推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，邀請更多民眾共同守護石虎棲地，包括友善農地、社區巡護、家禽危害通報等項目，都可申請獎勵金。

南投林區管理處處長李政賢表示，有關「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」詳細內容，可在南投縣政府農業處網站下載；期望藉此鼓勵更多居民維護南投的生態環境，同時呼籲民眾透過購買友善農產品、謹慎駕駛、推廣保育觀念等方式，共同守護生活、生產、生態「三生共好」的淺山環境，創造保育與經濟雙贏的環境。

友善石虎農地不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，並參加友善農業課程至少4小時，每公頃核發2萬元獎勵金；若配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，再核發1萬元。

社區棲地巡護部分，由社區團體成立10人以上巡守隊，巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、環境清潔及汙染通報、宣導石虎保育、參與其他保育工作等，每年核發最高6萬元獎勵金；巡守範圍內架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元，每年2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月，每村里1個團體申請為原則。

通報入侵危害家禽部分，發現疑似石虎入侵放養家禽場域，保留相關事證或拍照，通報縣政府勘查確有動物活動或危害事證者，在危害動物未明前，先發給3000元獎勵金，若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元，每個場域以1次為限。

(中時 )