由迪麗熱巴、吳磊主演，於WeTV播出的古裝大劇《長歌行》，3／31上線不到一天就拿下破億播放量好成績。《長歌行》改編自著名漫畫家夏達同名作品，描述著女扮男裝的永寧郡主，一邊逃亡一邊背負著為家國復仇的故事。擁有一張如同洋娃娃般精緻臉龐的迪麗熱巴，演出漫畫中主人翁李長歌，因角色需求多次以男裝英姿颯爽模樣現身，對上男主角吳磊，也彷彿雙男主角意味，讓網友直呼真是帥出新高度。

《長歌行》劇情緊湊，場景接連漫畫轉場流暢，服裝造型精緻，連原著漫畫迷都表示經典場景還原度高，所以一播出時，光是造型上就引發了網友熱烈討論，評價兩極，有人認為迪麗熱巴古裝不夠美，但另一派看過漫畫的粉絲則力挺服裝造型根本忠於原著，導演也讚賞迪麗熱巴根本就是漫畫中走出來的角色，一度懷疑原著作者就是按熱巴的樣子畫出來的。

吳磊在《長歌行》帥氣公主抱迪麗熱巴。（WeTV提供）

迪麗熱巴飾演永寧郡主李長歌，根本是個境遇最慘女主角，網友說：「李長歌不是在逃跑，就是在逃跑的路上！」心疼她從首集播出後就一路在逃，幸好，在逃亡的過程中遇上了吳磊飾演的男主角阿詩勒隼，兩人鬥智鬥勇、亦敵亦友，雖然英勇氣勢相當，但每當迪麗熱巴有所危險時，吳磊都能隨時出現並上演花式救援，幾次公主抱男友力爆棚的模樣，讓不少看著吳磊長大的網友們都表示「小飛流真的長大了」。

迪麗熱巴在《長歌行》女扮男裝。（WeTV提供）

吳磊過去在《琅琊榜》中飾演胡歌身邊的護衛飛流，忠心護主的模樣令人印象深刻，時光匆匆，現在的吳磊在《長歌行》裡可是個成熟又霸氣的草原男兒阿詩勒隼，不僅蹴踘、打鬥、射箭、騎馬樣樣來，在花絮片段中可見吳磊每天啞鈴不離手，無時無刻都在健身，於第９集播出時，吳磊因劍傷接受迪麗熱巴包紮而退去一身長袍，胸肌腹肌展現出精壯的好身材，讓網友忍不住為此短短的鏡頭一刷再刷，吳磊自己也表示努力增肌的效果，就是希望更加還原男主角勇猛健壯的模樣。

吳磊強練身材演出征戰沙場的英勇男主角，迪麗熱巴也不遑多讓，很多武打戲親自上陣演出，為逃亡方便的女扮男裝更是帥出新高點，她在劇中和趙露思姊妹情深，反而意外被網友敲碗湊對，硬生生把姊妹直接腦補成CP組合。趙露思去年因演出《傳聞中的陳芊芊》甜寵網劇爆紅，這次在《長歌行》演技再次備受看好，她飾演迪麗熱巴的妹妹，軟萌又單純，多次為迪麗熱巴擔憂地像個小哭包，讓人看了只想保護憐愛她，也難怪網友敲碗兩人組女女CP，首播就登上熱搜話題。不過接下來兩姊妹被迫拆散後，繼續逃亡的迪麗熱巴苦難將陸續接著來，而唯一發現她女扮男裝的吳磊，則暗中保護她。《長歌行》WeTV全網首播，4／5起每週一二三20：00更新兩集，會員搶先看六集。

(中時 )