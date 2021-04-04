台電公司興達電廠燃煤機組空污排放大減7成，將加速燃氣機組上線，擴大增氣減煤。針對這次遊行環保團體提出興達電廠燃煤機組除役的訴求，經濟部指出，各界殷切盼望的興達電廠燃氣機組更新改建計畫預計113年發電，目前正積極趕工，俾縮短上線時程，完工運轉後優先減少燃煤機組發電量。燃煤1號與2號燃煤機組也將於112年除役，落實政府「增氣減煤」的重大能源政策。

台電公司除積極推動興達電廠燃氣機組新建工程，興達電廠燃煤機組，近5年來用煤量已大減近200萬噸，減少34％，空污排放量由105年逾1萬6千多噸，降至去年4千7百多噸，降幅超過7成。今（110）年更採取「擴大自主減煤」，首度在非空污季的4月上半月與9月下半月讓燃煤機組減少用煤量。

中鋼公司汽電共生鍋爐將於今年空污季前完成停煤：目前12部汽電共生鍋爐主要以自產燃氣發電，僅其中3部輔以少量燃煤補足能源需求，配合高雄市政府改善空品政策，110年3月1日其中一部鍋爐已停用燃煤，9月15日前另外兩部鍋爐也不再使用燃煤，每年預計可再減量二氧化碳42萬噸、粒狀物7噸、硫氧化物154.4噸、氮氧化物265.2噸。

此外自110年至115年將再投資436.83億元，陸續推動一號燒結工場增設脫硫設備及新建煤礦封閉式建築工程等空污改善計畫，可再減量粒狀物77.9公噸／年、硫氧化物954公噸／年及氮氧化物56公噸／年。

中油公司全面使用氣體燃料減少排放：大林煉油廠及林園石化廠於107年起皆已全面使用氣體燃料。106年至109年投入50億元，已完成19項空污改善計畫，空氣污染排放量較105年度預估削減粒狀物 9.3％、硫氧化物 12.9％、氮氧化物 9.0％及有機揮發氣體 5.2％。110年起，再投入57億元進行製程操作改善、工廠廢氣回收及加裝空氣污染防制設備等13項空污改善計畫，至114年預期可再減量29％以上。

經濟部積極協助工業鍋爐用戶全面改善：工業局持續提供輔導資源，推動每座鍋爐50萬元的補助作業，截至109年底止，全國約5,000座工業鍋爐中，合計3,838座工業鍋爐已完成改善，改善率達77％。其中高雄市495座工業鍋爐中，423座已完成改善，改善完成率達85％。

針對高雄市長陳其邁所提出的區域均衡發展主張，經濟部回應表示，為了穩定供電，平衡區域電源發展，是經濟部正在積極推動的政策方向。從天然氣發電機組的更替增設，到天然氣接收站的興建，以及電力輸送設施的規劃等，都是以區域均衡穩定供電為主要的政策目標，將努力達成區域均衡。

(中時 )