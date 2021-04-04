台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，許多警消、醫院投入救援，還有民間團體、一般民眾等，全都想盡一己之力幫助受害者，而衛福部也設立「衛生福利部賑災專戶」，提供管道給想捐款的民眾，對此網路出現兩派爭論，其中一派網友認為，回想當初高雄氣爆捐款流向，認為捐款給政府，不如捐給民間團體。

衛服部設立捐款帳戶後，引起許多人討論，其中有網友在論壇PTT上發文，表示這次太魯閣號可能因為人為疏失，導致死傷慘重，不過「政府竟然定調成國難」、「到時這些錢，也不知道會不會又被拿去推廣觀光」。

另一名網友也PO文問道，當時2018年發生普悠瑪出軌意外，政府沒成立捐款帳戶，這次太魯閣卻成立，不禁想問「這樣對得起普悠瑪18名罹難者家屬嗎」？且太魯閣出軌並非天災，政府確實該負責任，原PO建議受難家屬成立自救會帳戶，直接捐款到自救會，「不要捐到政府手上」。

不少網友認同此觀點，提及2014年高雄氣爆案，當年政府募得3億善款，事後款項流向卻不透明，根據監察院報告，其中部分款項用在出國推廣，行程有一半在觀光。「利用人民的同情心加上轉移焦點」、「捐給紅十字會差不多吧，看看高雄氣爆捐款」、「民間團體要募資至少都會先給個計畫和粗估費用」、「政府募資看看高雄和花蓮就知道了」、「衛服部完全沒說這些錢要幹嘛」。

(中時新聞網)