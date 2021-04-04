美國塗鴉藝術家JonOne的一幅塗鴉畫作目前正在韓國展覽，由於現場還佈置了畫筆及顏料作為藝術品的一部份，一對韓國年輕情侶日前經過時以為可以畫，竟順手拿起畫筆在作品上揮灑，瞬間毀了這幅價值高達50萬美元（約新台幣1,400萬元）的畫作。

路透社報導，美國塗鴉藝術家JonOne於2016年在韓國創作了一幅長700公分、高240公分的無名塗鴉畫作，畫作價值粗估高達50萬美元，目前正在首爾樂天購物中心的畫廊展覽，畫作前方地上還擺放了顏料罐及筆刷，作為整個藝術展覽的一部份。

美國塗鴉藝術家JonOne的塗鴉作品前方地上擺著顏料及筆刷。（圖／路透社）

不過3月28日，一對20多歲的年輕情侶經過畫作時，竟以為這些畫筆及顏料開放民眾使用，因此順手拿起畫筆在畫作上揮灑，他們在色彩繽紛的塗鴉上留下了3道難看的黑色痕跡，瞬間毀了價值高達千萬台幣的藝術品，監視器畫面也記錄下他們揮毫的身影。

韓國年輕情侶在塗鴉作品上留下3道難看的黑色痕跡。（圖／路透社）

館方報警後，警方透過監視器畫面在購物中心內找到了這對情侶，情侶無辜回應以為是「參與式藝術」，畫廊也念在他們是無心之過而決定不追究。

畫廊表示目前正在和畫家討論如何修復畫作，為避免再次有民眾勿拿畫筆揮毫，館方已經在畫作前方立了「請勿碰觸」的標語。

不過有趣的是，因為這對情侶的無心插柳，現在這幅畫反而有更多地方來詢問佈展。

(中時新聞網)