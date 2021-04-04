基隆市爭取中央經費補助，投入3億4257萬827元，改善全市57所學校電力系統設備，預計明年達成全市國中小班班有冷氣，將在1645間教室，裝設3117台冷氣。

教育處長林祝里表示，為加速國中小班班有冷氣計畫執行，基隆市爭取中央特別統籌分配稅款，以及前瞻基礎建設計畫第2階段經費，全市57校的冷氣設備採購共計3117台，已上網公告招標，公告期限至19日止，此外，電力系統改善部分，也先行公告第一批34校的電力改善工程，等標期限至26日止，預計名年5月前全市國中小每個班級都可有冷氣使用。

教育處指出，學校班級加裝冷氣以每年5月、6月、9月、10月共4個月使用為原則，上午9點到下午4點，室溫28度以上時使用，中央將研議補助學校全年4個月的電費，以每月22天、每天6小時、每小時2.5度、每度4或5元設算，超出者則由使用者付費。

基隆市政府進一步說明，市府除安裝教室冷氣外，也進行屋頂隔熱、降溫、通風等校舍環境改善，以提供孩子更舒適的學習環境。

(中時 )