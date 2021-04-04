台鐵太魯閣號408車次發生出軌事故，舉國哀慟。臺北市政府警察局接獲花蓮前線應變中心訊息，隨即指示各分局主動聯繫罹難家屬，以同理心關懷慰問並主動協助；昨(3)日關懷過程，深切體會家屬沉痛需求，隨即規劃大同分局於今(4)日凌晨駕駛巡邏車二輛，前往花蓮護送張姓及劉姓兩位罹難者大體移靈，於10時許護送至台北市立第二殯儀館；大安分局於關懷過程，家屬提出需法師及殯葬人員陪同至事發地招魂，基於撫慰關懷，特以巡邏車由台北護送至花蓮，協助家屬圓滿心願，三案均全程圓滿，警察同仁亦感同身受。

太魯閣號事故北市兩位罹難者遺體，北市警相伴運抵第二殯儀館。(戴志揚翻攝)

警政署長陳家欽在事故發生後，特通令臺北市政府警察局，儘速完成身份比對工作及各項協助，務必讓家屬安心處理後續事宜；對於家屬尚未前來指認者，指派專人前往通報，希望以同理心，盡力做到圓滿服務。本局即時啟動關懷慰問行動！協助家屬處理後續事宜。

太魯閣號事故北市兩位罹難者遺體，北市警相伴運抵第二殯儀館。(戴志揚翻攝)

市長柯文哲，於事故發生；立即指示民政局、社會局及警察局，務必循市府各項系統，「立即通報、立即了解、立即協助」三立原則，馬上關懷，以告慰往生者及撫慰家屬，集結市府團隊之力量，提供罹難家屬最大的協助及關懷！

(中時新聞網)