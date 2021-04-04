32歲女星劉品言從少女團體Sweety出道，近年來演藝重心擺在戲劇，在《未來媽媽》飾演不婚主義的女強人，完美詮釋許多新時代女性的心聲。近日她上節目談及感情觀，透露曾有一任男友交往5年、兩人論及婚嫁，卻因雙方都不願意放棄事業，導致婚事破局。

劉品言日前在節目《單身行不行》罕見提到過往情史，某任男友交往長達5年，是她目前談過最長的一段戀愛，由於是遠距離，熱戀時期兩人加起來的機票錢光是一年就高達7、80萬，等於年燒一台轎車，而且常常上演偶像劇情節，除了分離時在機場依依不捨的大哭，某次發生嚴重爭吵，劉品言搭上計程車離去、下榻某家飯店，男友居然能從茫茫大海中找到她，讓劉品言認定對方真的很了解自己，便答應求婚，想不到2個月後，雙方的關係開始出現嫌隙。

原來兩人面臨結婚的大事時，都會思考很多層面的事情，最主要卡關的原因是彼此不願意放棄各自的事業，「他會很希望我能不能隨著他這種方式，一個城市、一個城市的生活，可是我不願意，因為我還是有我自己想要做的事，所以就會開始考慮到這樣的取捨，或者是說是不是要（住得）離他父母近一點、還是我的父母近一點？這些都會開始去考慮。」在感性與理性的拉扯下，劉品言和男友溝通了半年，漸漸意識到彼此沒共識，愛情已慢慢被磨去，最後她忍無可忍，隔著電話大罵：「我這輩子再也不要見到你了！」才結束這段5年情。

劉品言苦笑地說：「很痛的方式分手，但想一想這是當時比較適合我們的方式。」假設如果再見面，只會在情感上更難割捨。經歷這段愛情後，劉品言對自己更加了解，「我沒有辦法切捨自己這麼多，因為我還是一個很依賴媽媽、自己生活環境的人。」愛情觀念也有新的體悟，希望未來能遇到跟自己一樣獨立的另一半。

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(中時新聞網)