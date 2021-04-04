去年清明連假，台南市的觀光人潮在交通部發出手機細胞簡訊後幾乎全嚇跑，今年走出防疫陰霾，各處景點都傳佳績，關子嶺觀光人潮3天湧入萬餘人次，4日適逢兒童節，台南市郊區親子景點都出現家庭式人潮。

台南市去年清明連假在疫情籠罩陰影下，前兩天累積的觀光人潮，第3天通通被交通部發送的細胞簡訊嚇跑，引發力推在地觀光的台南市長黃偉哲不滿，今年隨著疫情緩和，疫苗入境，台南市清明連假恢復觀光榮景。

返鄉掃墓伴隨兒童節親子出遊，台南市著名景點在這波連假都湧現觀光客，市區以包括國華街、正興街等街區最熱門，郊區遊客集中在各處親子景點。

鬧區的赤崁樓、安平古堡及安平樹屋等古蹟景點合3天來有逾萬人次參觀，而安平及新化老街、海安國華及小西門商圈共湧入超過8萬人次前往購物與逛街。適合兒童節全家出遊的戶外景點，如德元埤荷蘭村、虎頭埤風景區、烏山頭水庫風景區、走馬瀨農場及頑皮世界約有近2萬人次入園遊憩。

在去年清明連假受手機簡訊影響的關子嶺風景區，今年重見人潮，3日累積遊客5000多人，4日上午遊客累積近6000人。

台南市觀旅局指出，去年的防疫簡訊在清明4天連假第3天發布，除了被爆出的4處景點人潮減少，大部分遊客的台南觀光行程已接近尾聲，全市總觀光人數未明顯降低。

遊客銳減潮發生在去年的五一勞動節，受到交通部推出旅遊示警APP影響，台南多處景點被列入示警區，「遊客至少減了一半」。觀旅局今年五一勞動節將強力行銷在地觀光，有信心可以把人潮找回台南。

(中時 )