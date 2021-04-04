富邦悍將今天作客桃園棒球場，6局上靠著樂天桃猿外野手余德龍發生失誤，單局一口氣攻下4分逆轉戰局，終場就以7比2勝出，再度追上中信兄弟並列第一。

富邦此役推出洋投邦威先發，他在2局上被林立強襲球擊中後腰附近，但仍續投，並在2、3局都因隊友失誤各掉1分，不過在5下開始時身體疑似有不適情況，退場由藍愷青接手投球。

而富邦打線在5局上展開反撲，1出局後辛元旭獲得保送，葉竹軒、林宥穎接連敲安形成滿壘，李宗賢再補上左外野一壘安打，此時余德龍發生失誤，讓富邦一口氣攻下3分，之後再靠著高飛犧牲打再下一城，7局上林益全再敲出帶有2分打點的一壘安打穩住勝果，也讓樂天吞下2連敗。

富邦贏得此役後，以9勝6負再度與兄弟並列第一，中繼上場的王尉永1.1局拿下本季首勝，繼去年8月4日對上猿隊後相隔609天再度奪勝；而樂天先發投手王溢正因隊友失誤掉分，先發6.1局失4分，但僅有1分自責分，承擔敗投，吞下本季第2敗。

王溢正今天先發6.1局失4分只有1分自責分，吞下本季第2敗。（陳麒全攝）

(中時 )