散戶大作多黃金部位，追趕不了美元、原油磁吸市場游資，黃金今年來價格走勢呈現盤跌，技術線型季線下彎明顯，「抗通膨」的功能並未彰顯，及至3月31日在 1,676 美元/盎司觸底、出現較大反彈波，FXTM富拓指出，這可視為金價在底部打出第二隻腳，以目前盤勢，短期上看1,762美元/盎司。

國際金融市場今（2021）年第一季的主角，一是美元，一是國際油價。美元對所有非美貨幣走升，美元指數今年以來升幅達3.41％；布蘭特油期價格在同期間從51.59美元/桶，走揚至64.57美元/桶，升幅2.5％。黃金價格卻在2021/01/05的1,950美元/盎司往下盤跌，及至3月31日1,676美元/盎司觸底，大跌了14％。

相較黃金現貨市場近日多空交集，投機部位增加，復甦中的產業界對於黃金等貴金屬的需求不停，標普全球評級指出，工業用原物料價量齊揚，礦產金和銅產量將穩定出貨，對於貴金屬礦產業前景有所助力，像中國黃金集團（CNG; BBB / Stable）的行業前景強勁，支持相關個別公司今、明年的盈收穩健。

相對於現貨市場交易商，標普產業分析師估測的金價走勢屬於中期平均，最新黃金平均價格2021年為每盎司1,700美元，2022年為1,500美元，兩者均低於2020年的1,774美元，但仍高於10年平均水平1,402美元。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正指出，3月間干擾那斯達克指數和黃金價格的美債殖利率上漲，在月底都出現了明顯的漲勢，反映美債殖利率對市場的影響力開始消退。

楊傲正在2月間已預測金價或會持續走低，關鍵支撐價位位在1,680美元區間，上周四（3/31）金價再一次在1,676水準觸底反彈，目前已回升至1,700水準上方，楊傲正指出，技術面顯示，1,676～1,680區間更形成了關鍵的雙底形態，預示黃金有可能出現初步築底反彈的形勢，若真再次走升，第一個目標價將是1,762美元/盎司。

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