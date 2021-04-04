網路安全對人們來說一直是個隱憂，有可能在使用社群平台的過程中，個人資料不知不覺的流落到駭客手裡，據外媒披露，臉書（Facebook）傳大規模個資外洩，全球5.33億用戶的個人資料被貼在外國論壇上，其中包含73萬台灣用戶，還有消息傳出，連臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）也在這次的事件中，個資遭外洩。

根據《商業內幕》報導，有大量的臉書用戶個人資料外洩，範圍涵蓋106個國家或地區共5.33億用戶，其中還包括逾3200萬美國用戶紀錄，1100萬英國用戶紀錄、600萬印度用戶和73萬台灣用戶紀錄；而外洩的個資中包含電話號碼、臉書ID、姓名、位置、生日、個人簡介，以及電子郵件地址。

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

根據網絡犯罪情報機構 Hudson Rock專家 Alon Gal 早於今年年初時即發現，有人在論壇上宣傳一種自動機器人，可供人以付費的方式，查詢上億臉書用戶的電話號碼；經查此機器人所提供的資料，證實了皆屬真實資料，此外，目前資料已免費發布在論壇上，只要據基礎電腦技能的人都可以使用。

Gal指出，這些遭外洩的用戶資料，肯定會被不肖人士利用，進行一些網路惡意攻擊。

臉書5億個資外洩！台灣73萬用戶上榜，傳創辦人祖克柏也受害。（圖／翻攝自Alon Gal推特）

臉書對此表示，漏洞已經在2019年時8月修復，但Gal卻認為臉書無法採取任何行動，來挽救這些用戶資料，只因為他們的資料已經被公開發到網上流傳了；只不過Gal進一步補充，臉書還是可以通知受害用戶，讓他們保持警覺，面對網路釣魚或藉用戶個資所行的犯罪行為。

值得一提的是，臉書曾於2019年時，爆出API有漏洞，造成約2億筆用戶資料外洩，臉書及時修復該漏洞；2016年時，劍橋分析公司（Cambridge Analytica）推出免費心理測驗APP，在未經用戶許可之下，盜用5000萬臉書用戶個資，並利用這些個資使用於政治類廣告。

除此之外，根據《紐約郵報》報導，資安專家Dave Walker透露，這次個資外洩事件中，連臉書創辦人馬克祖克柏也在這次攻擊中受害；在Walker貼出的圖片中可以看到，祖克柏的個資包含被部分塗蓋的電話號碼、性別，以及出生日期。Walker打趣說，媒體與其等臉書對此事回應，不如直接打給祖克柏。

(中時新聞網)