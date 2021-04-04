新疆棉花事件使耐克（NIKE）等國際運動品牌受到大陸輿論抨擊，炒鞋商開始將目標轉向陸產品牌。據大陸最大潮鞋交易平台得物APP顯示，以李寧韋德之道4全明星銀白鞋款為例，售價竟高達人民幣（下同）48,889元，而該鞋款參考發售價僅1,499元，漲幅高達31倍。

中國證券報報導，此外，李寧韋德之道7 wow7 The Moment超越限量鞋款，尺寸41.5碼的鞋子最高售價為29,999元，與發售價1,699元相比漲近17倍，且近期購買數據達到270則。

對此，一位球鞋行業多年從業人員指出，這段時間的行情非常「神奇」，在他的朋友圈內，銷售大陸國貨的同業不斷提出「求貨源，加價拿」。甚至有同業一口氣掃光10多萬元的商品，最後賺回一輛車的錢。

另據前瞻產業研究院數據顯示，2020年耐克、愛迪達（adidas）在大陸服裝鞋履品牌市占率分別為2.4％、2.1％，此次受到新疆棉花事件影響最嚴重的品牌H＆M未上榜大陸服裝鞋履前十大品牌。而大陸本土品牌李寧、海瀾之家、安踏等名列前十大品牌，在新疆棉花事件後，這些陸產品牌的市占率有望進一步提高。

(工商 )