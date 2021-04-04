台電公司興達電廠燃煤機組空污排放大減7成，將加速燃氣機組上線，擴大增氣減煤；針對這次遊行環保團體提出興達電廠燃煤機組除役的訴求，各界殷切盼望的興達電廠燃氣機組更新改建計畫預計113年發電，目前正積極趕工，俾縮短上線時程，完工運轉後優先減少燃煤機組發電量。燃煤1號與2號燃煤機組也將於112年除役，落實政府「增氣減煤」的重大能源政策。

台電公司除積極推動興達電廠燃氣機組新建工程，興達電廠燃煤機組，近5年來用煤量已大減近200萬噸，減少34％，空污排放量由105年逾1萬6千多噸，降至去年4千7百多噸，降幅超過7成。今（110）年更採取「擴大自主減煤」，首度在非空污季的4月上半月與9月下半月讓燃煤機組減少用煤量。

中鋼公司汽電共生鍋爐將於今年空污季前完成停煤。目前12部汽電共生鍋爐主要以自產燃氣發電，僅其中3部輔以少量燃煤補足能源需求，配合高雄市政府改善空品政策，110年3月1日其中一部鍋爐已停用燃煤，9月15日前另外兩部鍋爐也不再使用燃煤，每年預計可再減量二氧化碳42萬噸、粒狀物7噸、硫氧化物154.4噸、氮氧化物265.2噸。此外自110年至115年將再投資436.83億元，陸續推動一號燒結工場增設脫硫設備及新建煤礦封閉式建築工程…等空污改善計畫，可再減量粒狀物77.9公噸/年、硫氧化物954公噸/年及氮氧化物56公噸/年。

中油公司全面使用氣體燃料減少排放。大林煉油廠及林園石化廠於107年起皆已全面使用氣體燃料。106年至109年投入50億元，已完成19項空污改善計畫，空氣污染排放量較105年度預估削減粒狀物9.3%、硫氧化物12.9%、氮氧化物9.0%及有機揮發氣體 5.2%。110年起，再投入57億元進行製程操作改善、工廠廢氣回收及加裝空氣污染防制設備等13項空污改善計畫，至114年預期可再減量29%以上。

經濟部積極協助工業鍋爐用戶全面改善。工業局持續提供輔導資源，推動每座鍋爐50萬元的補助作業，截至109年底止，全國約5,000座工業鍋爐中，合計3,838座工業鍋爐已完成改善，改善率達77%。其中高雄市495座工業鍋爐中，423座已完成改善，改善完成率達85%。

針對高雄市陳其邁市長所提出的區域均衡發展主張，經濟部回應表示，為了穩定供電，平衡區域電源發展，是經濟部正在積極推動的政策方向。從天然氣發電機組的更替增設，到天然氣接收站的興建，以及電力輸送設施的規劃等，都是以區域均衡穩定供電為主要的政策目標，將努力達成區域均衡。

(工商 )