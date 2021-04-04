農委會林務局以「生態休耕」方式，在雲林縣口湖鄉廢耕地營造成龍溼地，並在溼地旁興建「賞鳥牆貨櫃屋」，成為記錄溼地鳥況的重要場域，經過10年貨櫃屋老舊毀損，今年林務局與雲林縣政府、口湖鄉公所展開重建，預計打造更多功能的貨櫃屋，持續營造1處特色賞鳥基地。

成龍溼地原為農田，因地層下陷與颱風侵襲泡在海水中成為廢耕地，經過觀樹教育基金會11年餘的經營，邀請各國藝術家鄉進駐設置裝置藝術，已成為雲林縣代表性的藝術村，也是台灣西南沿海重要的生態熱點，其中賞鳥牆貨櫃屋設於溼地旁廢棄房舍紅磚牆內，再以彩色貨櫃屋堆疊而成，極具特色。

成龍社區發展協會理事長郭明源表示，賞鳥牆貨櫃屋重建事宜經林務局、雲林縣政府、口湖鄉公所、社區民眾共同討論，將保留4個貨櫃屋的基本結構，但會針對屋內空間加以規畫，增加遮蔭面積與生態解說場域，原本的紅磚牆因年久毀損有安全疑慮，將以水泥牆取代，但牆上仍保有賞鳥窗。

雲林縣口湖鄉成龍溼地「賞鳥牆貨櫃屋」展開重建，打造特色賞鳥基地。（觀樹教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

郭明源說，賞鳥牆貨櫃屋也是「成龍溼地偵探社」的祕密基地，「成龍溼地偵探社」是由成龍國小師生所組成，平日協助觀樹教育基金會進行生態調查，未來賞鳥牆貨櫃屋也將做為生態導覽解說空間，呈現師生們最詳盡的在地調查結果。

觀樹教育基金會主任郭淑貞指出，成龍溼地經過多年經營，已於前年7月列為國家重要溼地，吸引黑面琵鷺等118種鳥類棲息，2014年1月第1次記錄到3隻黑面琵鷺，近幾年黑面琵鷺頻頻現身成龍溼地，記錄數量最多1次超過50隻，建議列為黑面琵鷺保護區。

(中時 )