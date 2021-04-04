土木技師拱祥生說明疏失主因。（羅亦晽攝）

（18：50 更新內文:第4節車廂拖出）台鐵太魯閣號列車出軌意外，台鐵原訂在8日搶修完畢並恢復通車，不過因列車列車與隧道壁強烈碰撞，交通部擔心隧道受損，已請16名土木技師勘查；一名技師說明疏失主因主要為工程單位只關注明隧道施工安全，且「技師公會目前幾乎沒有審查過台鐵案子」，若有審查就不會釀成這麼大的傷害。

今天是搜救工作第3天，台鐵機務搶修隊清晨已先將卡在清水隧道口的第3節車廂拖出，上午進行第4節車廂拖離工作時，運安會疑似在現場發現肇事工程車的行車記錄器，工作一度喊卡，直到下午恢復拖離工作，第4節車廂已有一半車體離開隧道口，最後用火車和大型機具將第四節車順利拉出。

卡在隧道內的第4節車廂一半車體已拖離隧道口。（羅亦晽攝）

不過列車與隧道壁經強烈碰撞，交通部擔心隧道受損，考量結構安全，第一時間已請台灣省土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司共2組16人，分別從隧道南北2側進行結構安全檢測。

其中一名土木技師拱祥生表示，此次疏失的主因為，施工單位當時正進行西正線明隧道工程，僅關注西正線工程的施工安全，疏忽其工程作為是否會影響東正線的安危，且在正常情況，施工時間應要在夜晚上11點至隔天清晨5點。

拱祥生接著說，事實上施工地點應要架設圍籬，但圍籬有可能不夠，假使車輛沒有停在邊坡，仍有可能在行駛間不慎滑落，所以最好是要比照一般道路施工，在圍籬旁設置紐澤西護欄，防止車輛衝撞，且加強臨時便道鋪面的摩擦係數，即使車子當時不應該停在邊坡，但至少滑落到鐵軌上也不會釀成這麼大的傷害。

此外，拱祥生也指出，高鐵和捷運實施相關工程前，都會委託土木技師執行安全評估及施工計畫，了解施工是否會影響軌道既有安全，同時送交給相關專業技師團體進行審查，「不過技師公會目前幾乎沒有審查過台鐵局的案子」。

拱祥生說，若台鐵當初有相關審查，技師公會至少會要求施工單位在工程期間不能影響東正線的營運，且會要求裝設監測系統，因為該工程是有關土木與大地工程，開挖動作都有可能造成鐵軌軌道些許變形，加上事故現場是彎道，鐵軌稍微傾斜，而這樣的斜度更無法因為施工而改變。

(中時 )