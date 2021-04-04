2020年是大陸基金行業歷史上少有的規模、業績雙雙豐收的一年。受益於權益基金強悍的賺錢效應，成為市場各方追捧的焦點，助推新基金發行規模整體破人民幣（下同）3兆元，成為歷史最高峰，整體基金規模也逾20兆元。

中國基金報報導，統計顯示，大陸公募基金行業2020年營收超過千億，達到1,074.08億元，淨利為374億元。從經營情況來看，基金行業普遍盈利增長，尤其是多家老牌大基金公司2020年盈利頗豐。目前有12家基金公司淨利逾10億元，其中易方達、匯添富淨利超過25億元。

前12大巨頭公司盈利合計占76％左右水準，充分顯示出目前基金行業盈利已經高度集中在龍頭公司。行業「馬太效應」越來越明顯，在2020年難得的歷史機遇中，大公司更能分得市場商機。

市場人士表示，隨著行業發展越來越成熟，行業龍頭的地位越來越穩固，「馬太效應」更加明顯，越來越多的優秀人才湧進行業龍頭公司，這些公司也受到市場追捧，而小型基金公司面臨發展困局，「彎道超車」的難度越來越高。

(工商 )