浪漫愛情電影《當男人戀愛時》集結金獎卡司邱澤與許瑋甯CP組合，實力派演員蔡振南、鍾欣凌、藍葦華、陽靚、Lulu黃路梓茵等人演出。女主角許瑋甯3日和導演殷振豪到台中戲院，親手送上揪心版海報感謝已看過電影的觀眾們，現場吸引上千人聚集，只為一睹女神風采。

有粉絲秀出蒐集的票根，表示電影上映至今已4刷，許瑋甯看到這麼多粉絲支持電影相當感動，她也一一和現場粉絲合影表示感謝，並再呼籲：「這麼好看的電影，大家看完《當男人戀愛時》後要記得再帶身邊重要的人去看喔！」

台中除了快閃見面會外，導演殷振豪與許瑋甯也勤跑戲院宣傳，半天內跑了九場映後互動，有名65歲阿伯對許瑋甯直球攻勢大喊：「我好想再談一次戀愛！」也有名女性觀眾觀影時哭到不行，舉手發問許瑋甯是怎麼演的，許瑋甯主動走向觀眾席給了她一個大擁抱。

而導演殷振豪的家人也在台中戲院包了兩大廳，給予他最實際的支持。殷振豪感動表示，以自己的第一部電影作品回到家鄉，是他獲得的最大禮物，不僅他的父母、姑姑皆到場驚喜獻花，外婆看完片後更是大哭，疼惜地摸著許瑋甯的頭和手，入戲的可愛回應逗樂眾人。

(中時 )