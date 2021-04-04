因應台鐵408次太魯閣列車事故，造成50人死亡，指揮中心今天開始啟動海外親屬返台探病／奔喪專案，無症狀旅客入境不必繳交3日內陰性報告，入境後直接到桃園醫院採檢，並專車送到花蓮，入境後前4天，每2天採檢1次，每天可以探視親屬4小時。

台鐵408次太魯閣列車事故這次有兩名美國籍、一名法國籍人士死亡，加上考量有些國人的家屬可能也在國外，恐怕見不到親人最後一面，因此中央流行疫情指揮中心今天啟動海外親屬探親、奔喪專案。

「0402專案」放寬居家隔離檢疫民眾外出奔喪探視規定。(圖/指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這次專案因為考量有的國人可能家屬還在國外，因此除了三名外國人之外，希望也能提供有需求的民眾家屬使用。

根據指揮中心規劃，入境後不必繳交陰性報告，只要簽署切結書，入境後先到桃園醫院採檢，不用等到結果出爐，第0到4天每兩天採檢一次，取得陰性證明就能由衛生單位安排，搭乘防疫計程車專車送到花蓮目的地。第5天開始，則每三天採檢一次，且在台採檢等一切費用皆由指揮中心支付。

相關流程及規定如下：

一、搭機前配合事項

１.無症狀者得「免」提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告；請填寫「旅客入境切結書」，註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協處。

中文版：https://reurl.cc/V3QRE5

英文版：https://reurl.cc/9ZL15n

２.搭機當日請以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並請先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

網址：https://reurl.cc/l04Z5A

二、入境後，接收手機簡訊(須持有國內SIM卡)，無症狀者由機場安排防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，於醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地；有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後始可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

三、抵達目的地後，依相關規定申請外出探病/奔喪：

居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。

若為居家隔離/檢疫第5天(含)以後採檢者，則於取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。

之後若仍有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限。

無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則(不包含車程)；且不得過夜。

遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程佩戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。

四、 民眾在臺期間因申請外出探病/奔喪所需之採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

(中時 )