台鐵太魯閣號發生出軌事故，據統計，傷亡者中，包括60名師生，其中15人死亡。教育部透過學產基金，發給死亡者每人5萬元、受傷者每人1到2萬元；另外目前掌握符合學生平安保險保戶計28位，預計發放理賠金共約320萬元。

教育部統計，到今天下午5時，共計60名師生傷亡，包含6名教師、3名職員、51名學生。其中有15名師生死亡，包含2名教師（均為外籍教師）、1名職員、12名學生；另有45名師生受傷，包含4名教師、2名職員、39名學生。現已有2名教師、2名職員、31名學生(1名大陸籍及1名日本籍)出院。

教育部依學產基金設置急難慰問金實施要點規定，針對傷亡學生以專人致送方式發放慰問金，發放標準是死亡5萬元、重傷（含加護病房）2萬元、受傷1萬元。急難慰問金目前對5位死亡、5位受傷共發出35萬元，教育部持續連繫家屬辦理發放事宜。

中小學（含幼兒園）學生有平安保險，今年是國泰人壽承保。在意外發生後，國泰人壽立即啟動緊急災害應變機制「保戶服務措施」，依保單條款給付各項保險金之外，死亡保戶每人100萬元、受傷保戶依傷情2000元至5萬元。本次災害有傷害事故明確者，可提供醫療或身故證明文件即可快速理賠。

教育部表示，本次傷亡截至目前掌握符合學保保戶計28位，預計發放理賠金28案約320萬元；後續將持續釐清受益人身分，並拜訪傷患家屬協助慰問及理賠事宜。此外，大專校院學生團保申請理賠之部分，學校刻正與投保公司聯繫，本部將持續積極協助學生及學校申請保險相關事宜。

教育部也啟動關懷輔導機制，個案協處時，由社服（或家服）中心社工主責，若有醫療或心理重建需求，即轉介相關單位服務。學生輔諮中心或相關單位社工，也在此架構下分工合作。期盼能發現問題立即解決，直到完成治療或創傷復原。

需心理復原重建的，除傷者、罹難者家屬外，尚包括目睹事故人員(含救災人員及同車未受傷者)。在學校部分，罹難學生所屬班級，也可能需要視情況入班進行團體輔導。

教育部已請事件個案學生之學校啟動關懷輔導機制，視學生需要提供相關協助。大專校院的部分，事件個案學生之學校均已知悉，教育部部並透過四區大專校院輔導工作協調諮詢中心聯繫提醒區內學校，請學校主動啟動關懷輔導。

高中以下學校的部分，教育部署已掌握截至目前名單，請學校主動啟動心理諮商輔導，並與相關地方政府學生輔諮中心保持聯繫；教育部所設學生輔諮中心，後續亦協助提供諮商輔導。教育部也通知高中以下學生較多的台北市、新北市及桃園市主管同仁知悉，將主動啟動心理諮商。

(中時 )