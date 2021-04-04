大陸42歲女星倪虹潔去年在節目《演員請就位》有亮眼表現，展現她累積多年深厚演技功力，讓觀眾再次認識她一遍；在今年3月底倪虹潔宣布挑戰脫口秀節目《聽姐說》，在最新一集中聊到過去因內衣廣告爆紅，成為性感女神卻讓她高興不起來，因為父母觀念傳統甚至避談她這項成就，一度害她自卑許久。

倪虹潔今（4）日下午在微博分享參加《聽姐說》的影片，也有感而發地說出長久以來的心裡話，在她18歲左右懵懵懂懂的時候，得到內衣廣告代言的機會，廣告露出後她一夕之間成為80、90年代人心中的性感女神；但她想起這段經歷，卻直說「『性感』對於現在的女生來說是褒獎是讚美，但曾經一度是讓我非常有壓力非常牴觸的一個詞」。

倪虹潔當年拍攝內衣廣告，一夕之間升格成性感女神。(圖/ 摘自微博)

原來倪虹潔來自一個嚴肅刻板的傳統家庭，父母親算是知青，親戚們的觀念也都頗保守，因此當年她因緣際會拍了內衣廣告，對家裡的人來說並不算是光榮的事情，所以父母早年不太支持也不認可她的工作；倪虹潔更表示，「一度非常懷疑自己，也對自己沒有信心」。

不過，倪虹潔沒有氣餒，反倒是通過更愛自己的工作，找回自信，被更多人認可外，父母親也從當初的不贊成，到現在以她為驕傲。

許多網友得知倪虹潔的心路歷程，都替她感到高興，「姐，妳是最棒的」、「妳那個廣告真的特別美，也並沒有什麼色情意味，確實給80後留下了深深的印象」、「那廣告有什麼問題嗎？我小時候看覺得很漂亮，媽媽也會說這女孩真好看，身材也好」、「絕對的初代女神」。

(中時新聞網)