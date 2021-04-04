台鐵太魯閣號事故造成死傷逾百，雲林縣長張麗善及縣府團隊於第1時間表達哀悼與關心，得知有1輕傷者為縣內四湖鄉籍吳姓男子，立即由縣社會處及衛生局加以協助關懷，吳男長期旅居台北，事故發生後暫住花蓮友人家，日後若有需要，縣府會隨時伸出援手。

0402台鐵太魯閣號事故發生後，雲林縣政府立即追查是否有雲林縣籍民眾傷亡，獲知四湖鄉吳姓男子事發當天搭乘太魯閣號，經村長協助聯繫，吳男僅受輕傷，有頭暈、腰痛情況，並無生命危險，目前已設專線專人提供吳男洽詢，並由縣社會處持續追蹤關懷。

縣社會處長林文志表示，據了解另有1名傷者身分證字號為P開頭，顯示此傷者為雲林縣民，但已將籍貫設於他縣，縣政府本著照顧縣民的初衷，只要傷者有需要協助，都會全力幫忙，希望藉由各縣市政府的共同努力，一起讓傷者度過車禍陰霾。

雲林縣長張麗善說，台鐵發生太魯閣408車次意外事件，當天即致電花蓮縣長徐榛蔚表達關心之意，她與雲林縣政府團隊願意隨時提供後續相關協助，只希望事故傷害能降到最低，大家一起祈求、集氣，願逝者安息、傷者早日康復。

雲林縣政府指出，此次事故是國內近半世紀來最重大的交通事故，除全國機關學校自本月3至5日連續3日降半旗悼念罹難者，衛生福利部考量傷患及罹難者親屬受到極大心靈創傷，為回應民眾愛心捐款以協助傷患後續相關費用，以及提供罹難者家屬經濟支持，即日起接受民眾捐款，相關事宜請至衛生福利部網站查詢。

(中時 )