針對臺鐵太魯閣號重大事故，中央銀行4日表示，依據衛生福利部公布的捐款管道，即日起至4月底止，民眾可持現金至央行國庫局臨櫃捐款，或至金融機構匯款，帳號270750，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

央行表示，捐款民眾請於「國庫機關專戶存款收款書」，此項文書為現金捐款使用，備註欄或匯款申請書附言欄註明指定用途：「0402太魯閣號事故案」。

央行說，此次臺鐵重大事故造成民眾嚴重傷亡，謹向罹難者敬致悼念，並向傷者及其家屬表達慰問之意。

除了由國庫局受理民眾現金捐款，央行亦已促請財金資訊股份公司，即日起至4月底止，凡經由該公司金融資訊系統各項跨行服務，包括ATM、通匯、金融EDI、金融XML、網際網路、全國性繳費(稅)及行動銀行等服務，處理有關太魯閣號事故捐款之交易，免收跨行交易手續費。

為確定捐款去向，央行提供民眾捐款收據的索取方法，民眾可將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至[email protected]。

(工商 )