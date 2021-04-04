馬來西亞一名女子日前下班時開車回家，在路上就不斷聞到屍臭味，車頭還滲血、吸引蒼蠅飛舞，她找來朋友幫忙查看，才發現車頭引擎蓋下方卡了一頭長達3.6公尺的蟒蛇屍體，讓女子當場腿軟。

大馬媒體《星洲日報》報導，女子阿迪拉卡曼1日下班開車回家途中就不斷聞到難聞的屍臭味，她到加油站查看，發現車頭不斷有血滴下來，還吸引蒼蠅圍繞，她檢查車體沒有發現撞擊痕跡，找不出原因之下請求朋友幫忙。

朋友後來在車頭引擎蓋下方發現一頭蟒蛇屍體，女子得知真相後嚇到腿軟。

TW: Masih sangkut. Ni tak sampai separuh badan lagi. 😟 pic.twitter.com/31KqRPPvSR — A.K (@adilakaman) April 1, 2021

不過故事還沒有結束，朋友們開始幫阿迪拉卡曼移走蟒蛇屍體，不過由於蟒蛇身型肥碩，在車頭裡卡得太緊，大夥兒必須先拆除電池才能移開蟒蛇，再加上屍臭味實在太重，所有人都戴上口罩，還在手上綁上塑膠袋當作手套，一共奮鬥了3小時才把3.6公尺長的蟒蛇遺體取出。

TW: Suku badan masih tersepit. Sebab gemuk, tak boleh nak tarik keluar. pic.twitter.com/ec9lje2CcT — A.K (@adilakaman) April 1, 2021

阿迪拉卡曼表示自己最近沒有去過森林，不曉得為什麼會有蛇竄進車裡。

她將整個移除過程及影片Po在推特上和大眾分享，影片獲得數十萬人觀看，她也呼籲民眾要多檢查車子的狀況。

(中時新聞網)