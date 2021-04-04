高市醫師公會發起兒童節系列關懷活動，4日台鋁MLD CINEMA影城舉辦「兒童節電影欣賞會」。（柯宗緯翻攝）

高市醫師公會理事長賴聰宏（右）發起兒童節系列關懷活動，捐助住院癌童禮金及禮品，高雄醫學大學校長鐘育志代表接受。（柯宗緯翻攝）

高市醫師公會理事長賴聰宏發起「兒童節守護國家未來主人翁」系列活動，與高雄市診所協會理事長楊宜璋，共同號召⾼雄市醫界慈善捐款，所得款項25萬元日前捐助高市社會局所成立的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，由社會局長謝莉莉代表接受。另也走訪高醫、高榮等醫院關懷癌童。

高雄市醫界在高雄市醫師公會主導及規劃下，歷年來均於兒童節前夕與在地各大醫師團體如高雄市診所協會、中華民國基層醫師協會及各大校友會安排至高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院探訪與撫慰住院兒癌患童及家屬，今年已經進入第十五年的慈善活動。

祈盼長期安置弱勢兒少並輔導協助使其積極自立與實踐夢想，達到脫離貧困樂學向上之目標。並於3月30日及3月31日連續二日與各大校友會分別前往高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設醫院致贈住院癌童禮金及禮品，由高雄榮總院長林曜祥及高雄醫學大學校長鐘育志代表接受，讓住院兒癌病患無不感受到來自高雄醫界的溫暖關懷及鼓勵。

系列活動並於4月4日兒童節當日下午達到最高潮，下午3時在台鋁MLD CINEMA影城舉辦「兒童節電影欣賞會」，由賴聰宏理事長與中華民國基層協會潘志勤理事長及核心幹部共同邀請失依及弱勢家庭的孩子們一起欣賞電影「尋龍使者-拉雅」並於現場安排卡通人物與孩子們歡樂互動並發放每位孩子精美點心與禮物，讓孩子們在電影欣賞會中，得到貼心溫暖快樂的回憶。

賴聰宏致詞提到，深深期盼所有的醫界夥伴都能團結一致，在各自的崗位上盡己所能提供各式的服務與幫忙，發揮愛心與慈悲心，讓國家未來的主人翁都能平安健康幸福的成長，並且相約明年再見。

(中時 )