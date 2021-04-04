4歲陳姓女童回到桃園殯儀館安置，生前物品也放在女童旁，令人鼻酸。（賴佑維攝）

太魯閣號2日在花蓮發生意外，桃園市民有4人罹難。其中36歲陳姓女子、4歲陳姓女童姑侄4日在警車開道下，195公里路程耗費3小時10分，返回桃園殯儀館安置，家屬悲痛不已，要人攙扶才能走路，令人鼻酸。

陳姓姑侄等1家6口返鄉掃墓，搭上太魯閣號，其中36歲陳姓姑姑、4歲陳姓女童不幸罹難，事故罹難者中，年紀最小的女童也因肢體遭到拉扯，需要時間修復，一直到4日中午1時30分許從花蓮返回桃園。因東部塞車嚴重，警方決定開道，並由花蓮、宜蘭、桃園3方警力協助，蘆竹警方到蘇澳交流道交接，協助載運陳姓姑侄回到桃園。2人抵達時，家屬悲痛不已，數度要人攙扶。

蘆竹營盤里長楊國棟說，陳姓爺爺為人善良，還是環保志工副隊長，在里內30多年都很熱心，發生不幸的事情大家都很難過，也不少里民自發到殯儀館關心。另名莊姓環保志工小隊長則說，陳姓爺爺很開朗，除了環保志工不宜餘力幫忙外，還是社區發展協會理事，更是社交舞班班長。

桃園市原住民族行政局長林日龍也代表市長鄭文燦提供慰撫金及慰問金，並向家屬表達市府全力幫忙及慰問之意。

(中時 )