【太魯閣出軌】利用火車和大型機具 第四節車廂順利拉出 18:172021/04/04 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第四節車廂順利拉出。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第四節車廂順利拉出。（趙雙傑攝） 台鐵太魯閣號出軌意外進入第三天，請來工程、土木專家，針對隧道狀況進行評估，最後用火車和大型機具將第四節車順利拉出。 台鐵太魯閣號意外事故 民進黨立院黨團捐百萬 台鐵太魯閣號意外 民進黨台南市黨公職合捐100萬元 (中時 ) #台鐵 #太魯閣號出軌 #順利 #拉出 #第四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號列車50死 彰化縣長王惠美默哀捐1個月薪水 17:302021/04/04 政治 太魯閣號第3節凌晨拖出隧道 搶救難題才正要開始 06:422021/04/04 社會 助台鐵太魯閣意外 竹縣長楊文科捐1個月薪水 15:372021/04/04 政治 習近平：高度關切太魯閣號事故 04:102021/04/04 全球財經 太魯閣號嚴重死傷 花蓮女婿葉慶元悲痛曝12字心聲 07:312021/04/04 政治 目睹站票客拋射車外 一家三口跨過大體求救 哭：台東人回家難 10:202021/04/04 生活 新潤建設機構捐千萬 助太魯閣號救災 04:102021/04/04 地方新聞 【太魯閣出軌】倖存者見彼此抱頭痛哭 急診護理師曝揪心畫面 16:542021/04/04 生活 太魯閣出軌 台鐵民營化網戰翻：台灣鯛撐得住？ 12:432021/04/04 生活 【太魯閣出軌】對台鐵工會聲明無動於衷？孫大千再四問交通部 11:022021/04/04 政治 【太魯閣出軌】列車出軌意外後 施正鋒曝政府結構性問題：這些人該槍斃 17:372021/04/04 政治 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】宜蘭女罹難 爸當面向蔡英文痛批：台鐵太爛了！ - 社會 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】台南市民2人罹難 警方將派車前導運遺體 - 社會 【太魯閣出軌】罹難女高中學生移靈回新北 新北警派車護送 - 社會 【太魯閣出軌】司機員袁淳修學經歷優秀 為家計棄台積電拚進台鐵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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