第四節車廂順利拉出。（趙雙傑攝）
第四節車廂順利拉出。（趙雙傑攝）

台鐵太魯閣號出軌意外進入第三天，請來工程、土木專家，針對隧道狀況進行評估，最後用火車和大型機具將第四節車順利拉出。

台鐵太魯閣號意外事故 民進黨立院黨團捐百萬
台鐵太魯閣號意外 民進黨台南市黨公職合捐100萬元

(中時 )

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