太魯閣號2日發生出軌意外，造成50人死亡，全台沉浸在悲痛的氣氛中，而列車的倖存者回憶起，有很多的悲傷、遺憾，不過她看見更多的是感恩，更表示2名列車駕駛在生命最後一刻仍努力的保護著乘客，「相信他們直到生命最後一刻仍努力地煞車，車子才停下來」，一字一句真實感受讓3萬多名網友感動，淚謝司機。

徐承蔭律師在臉書轉發這名幸存者的貼文，原PO表示，身為這次意外的倖存者，內心有許多的悲傷以及遺憾，不過，她在現場看到的是更多的感恩。她接著還原現場，表示自己幸運的在第一時間從第3節車廂逃出，正當好不容易打開門時，大家不但沒有爭先恐後，反而是手拉著手，扶持著身旁的人，更看見兩位健壯的男孩主動跳下去，在門口接應大家下車，此外，獲救的人沒有抱怨或躁動，而是互相詢問傷勢、分配補給的水和食物。

而在第1車廂的列車長幫助其他人脫身後，沒有停下而是繼續疏散、幫忙其他乘客提行李走過鐵軌，下秒再折回現場協助救災；第一批救難人員抵達現場時，迅速地衝向山洞，因為太焦急還一度跌在鐵軌旁，她更聽見年輕救難員一邊動作、一邊手抖個不停，不過一旁老練的救難員給了一顆定心丸，「不要想太多、盡全力救就好」。

最後，她感謝在這場事故中不幸離世的2名駕駛員，她相信2名駕駛在生命最後一刻仍努力地煞車，堅守崗位，車子才得以停下，不讓事故規模擴大。貼文發出後3萬多名網友按讚留言，「看到台灣人的愛」、「謝謝您在現場還願意理性的替司機發聲！沒有任何人會拿自己的性命開玩笑的。。。希望每一個人都能理性一點」、「謝謝你的文字。願逝者安息，生者獲得心靈的寧靜」、「謝謝你把現場溫馨的部份傳達給我們知道，感動、又不捨」。

(中時新聞網)