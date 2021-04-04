雖然社會氛圍傾向男生在感情上要主動出擊，但是面對喜歡的人，擔心會被拒絕、討厭都是人之常情，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男生超級容易害羞，尤其是在面對愛情時更是如此，他們需要的是漸進式的感情。

巨蟹座：

巨蟹座天生敏感多疑，但外人卻不容易看見一隻歇斯底里的螃蟹，因為失控的行為讓他們覺得難堪，尤其是巨蟹男看似高冷、難以親近，但他們其實相當悶騷，千萬別被他們貌似躲避或是害羞的樣子給騙了，他們需要的是一種漸進式的感情，只要他不是過分抗拒排斥，就是妳追愛成功的第一步。

雙魚座：

雙魚座在一段戀愛關係中相當被動，尤其是在喜歡的人面前，更是害羞得不得了，無論是熟悉的人或是陌生的人，他們總給人靦腆的感覺，就算他們想跟心儀的女生多點接觸，但表現出來的感覺卻是相反，既然雙魚男愛在心底口難開，不妨多釋出貼心的舉動表現出愛意，對方也是能感受到的。

金牛座：

金牛座個性慢熟，不擅長談戀愛，經常板著一張臉掩飾內心的害羞，但其實面對愛情，與其花言巧語，他們多半是用行動表達愛意，只要他們能辦到的，都會願意付出行動，並將女友捧在手掌心呵護，所以和金牛男在一起，有很大機率會因此幸福肥。

(中時新聞網)