鴻海集團創辦人郭台銘4日再度現身位於三峽的愛物園掃墓，同行者包括妻子曾馨瑩、女兒妞妞以及兒子郭守正，談到鴻海集團發起MIH聯盟為集團前景大鍍金，郭台銘笑說，台灣不只台積電一座護國神山，台灣科技競爭具優勢，包括半導體，機密機械與設備、電動車、生技，只要好好培養，台灣未來會有好幾十座護國神山！

談到獲全球認證的護國神山台積電，郭台銘也給予肯定，強調台灣具備半導體的優勢，讓台積電被大家看見，台灣應該要善用此優勢，走出台灣，前進全世界。

郭台銘強調，台灣小，沒有市場優勢，必須赴海外設廠以接近市場，所以台積電赴美設廠、到日本設材料研發中心都是正確的選擇，除了半導體外，郭台銘也舉出幾個未來的明星產業，包括機密機械與設備、電動車、生技都入列，並強調「台灣未來應該會有好幾座、甚至幾十座護國神山」，不過前提是政府必須要悉心照顧與培養。

提到電動車，郭台銘也忍不住爆料說，「特斯拉第一部原型車不是在美國、而是在台灣誕生，但知道的人不多」，藉以佐證台灣具有創新科技的實力。

郭台銘重申，台灣市場小，改由電動車平台來開發市場是不錯的選擇，根據統計，只要人口達到八千萬人左右的國家，就會有國民車的需求，台灣那麼小，勢必得靠軌道交通來串連，怎樣把安全做到好，讓世界各國人民都可以來台灣，了解台灣，必須要靠基礎建設的建置。

然而科技需要的就是人才，台灣要走到全世界去，就必須要有足夠的人才，據此建議台灣的教育必須要做到更普及、更提升，讓每個年輕人都有工作機會，只是很可惜台灣少子化問題很嚴重，如何讓大家願意生、有下一代，是一大課題，郭台銘四日又重提台灣應該貫徹零到六歲國家養或企業養的政策，並佐以荷蘭跨國企業總經理的一番話為鑑，強調「荷蘭從小的教育就是將世界當舞台」，台灣也應如此。

(工商 )