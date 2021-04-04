矽品精密即將進駐二林中科，預估未來投資金額800億元，增加7500個工作機會，首發開出189個職缺、17日招募，為帶動彰化西南角產業發展注入強心針，彰縣府也緊鑼密鼓，規劃首條駛從彰化市上國道，駛進二林中科園區內的19路公車，業者承諾每天至少來回24班次。

日月光投控集團旗下矽品精密的資深副總經理簡坤義3月26日在拜會縣長王惠美後，宣布將以中科四期二林園區，做為公司長期發展的重要基地，正在做建廠規劃，預計下半年啟動建設第一期工程。

二林中科第一期可設廠面積133公頃，目前有11家廠商租用土地，加上矽品占地14.5公頃，已出租46.2公頃。

目前已進駐愛民衛材、永鉅精密公司等，都傳出人才「缺很大」都有徵才計畫，二林中科從規劃到過關，一直閒置，拔河了10年後，開始動了起來，地方首次感受到未來「繁榮」可期。

事實上，注入強心針的矽品投資計畫，早在年多前就開始籌備，並進行多次現勘、考察和縣府團隊多次會商、溝通，縣府視為帶動地方發展的龍頭計畫，未即水道渠成，堅守商業機密，保密到了家，但也為迎來重大投資，針對交通、公共運輸等需求，未雨綢繆。

目前規劃中的19路公車，已完成招標，由彰化客運和員林客運聯營，從彰化上國道1號下員林交流道，走員鹿路、二溪路、挖仔路、太平路、仁愛路、二溪路、大成路、斗苑路二林站，行駛時間60分鐘、34.6公里，原本規畫每日至少8班次，業者看好未來搭乘率，承諾要每天來回24班次，預計今年會開駛。

縣府工務處交通運輸科長許僅宜表示，過去彰化市到二林的公車，停靠太多站，成了區間上、下班通勤車，正要到二林，反而擠不上車，且耗時過久，首條直達公車節省時效，未來從員林、彰化高鐵田中站也都將駛出直達二林的公車路線，協助二林未來廠商徵才和員工通勤的需求。

(中時 )