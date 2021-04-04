基隆一名黃姓女子控訴，洪姓丈夫與李姓女子在台北西門町逛街牽手等親暱行為，向小三求償280萬元，但李女辯稱，當時是爬完山身體不適才會牽手，基隆地院近日審結，法官勘驗相關影片，認定李女神色自若並無不適，不採信其說詞，認定其侵害黃女配偶權，判賠8萬元。

判決指出，黃女與洪男2001年10月29日結婚，育有2名子女，洪男時常未在家中，以工作忙碌為由，向妻子隱瞞行蹤，2人雖於去年11月27日離婚，但黃女從親友口中得知，丈夫和她還有婚姻關係時，曾與李女一同出遊，並有牽手等親暱行為，甚至多次一同半夜進出新北市某處民宅過夜。

黃女得知後，氣得向法院提告，向李女求償280萬元，但李女辯稱，她和洪男只是一般朋友，沒有不正常關係，2人只是好同事，照片中手牽手是因為自己有氣喘，當時剛爬完山，人不舒服等語。

法院審理時，黃女提出照片及監視器畫面截圖等件影本、錄影光碟、錄影隨身碟等證物，影片中顯示洪男與李女2人手牽著手，李女神色自若漫步於公共場所，且無攙扶洪男，並未身體不適等情形。

法官認為，依影片中所示，李女的說詞與事實不符，不足採信，判定李女明知洪男有配偶，與其社交往來應謹守份際，卻多次與洪在公共場所長時間牽手、親暱如情侶互動等行為，顯然已逾越一般男女社交行為之界限，已侵害黃女配偶權，並造成其精神上痛苦，判李女須賠償黃女8萬元，全案可上訴。

(中時 )