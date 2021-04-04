小朋友對於能接觸警用的槍械、盾牌與防彈背心，都覺得很新鮮。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓區兩家幼兒園在兒童節前夕，帶孩子們到楠梓警分局參觀。兒童參觀並試乘警用大型警用重機車及警備巡邏車，以及與警察叔叔合影，均十分興奮，警察則與孩子們打成一片，趁機會宣導安全教育。

加昌所員警利用兒童參訪的機會，順便向幼兒園之兒童們宣導，如遇歹徒或是壞人時，一定要撥打110向警察機關求助，如上、下學途中遇到不懷好意之人士騷擾時，一定要向老師或就近的警察派出所求助，警察叔叔、阿姨一定會保護各位小朋友。

特別的是，雖然時代進步，還是有不少父母親會用警察嚇孩子，說如果不乖就要叫警察把孩子抓走等話語。警方藉此機會宣導觀念，表示此舉會導致兒童受虐或受侵害時不敢找警察求助的遺憾事件發生。

楠梓分局呼籲，要讓小朋友能從小就對於警察形象及警察工作有一基礎認知，且兒童是國家的未來主人翁，全民應共同加強保障婦幼之安全，避免不當的教育觀念及管教行為，而導致兒童難以抹滅的傷害，希望能在大家的努力下，促進兒童快樂成長。

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(中時 )