邁阿密網球大師賽接近尾聲，今天的女單決賽結局卻有點令人不捨，目前世界排名第1的澳洲女將芭蒂（Ashleigh Barty）和2019年美網女單冠軍安德瑞絲庫（Bianca Andreescu）爭冠，不過第二盤進行到一半安德瑞絲庫右腳受傷，哭著搖頭退賽。

這場對決首盤芭蒂6比3率先搶下，第二盤安德瑞絲庫身體出現狀況，其中一分芭蒂擊出漂亮的致勝球，安德瑞絲庫無法救球，只能躺在角落，接下來11分安德瑞絲庫步履蹣跚，在第二盤芭蒂4比0領先時，安德瑞絲庫含著淚水、搖著頭宣告退賽。

芭蒂就這樣贏得個人生涯第2座邁阿密大師賽冠軍，賽後她說：「我為碧安卡感到不捨，過去她也受過傷。」

賽後記者會安德瑞絲庫紅著眼眶表示，防護員進場幫她包紮右腳時，說服她退賽避免傷勢更嚴重，「我真的不想這樣停止比賽，但我信任我的防護員，退賽是最好的決定。」

其實這場邁阿密大師賽是安德瑞絲庫自2019年贏得美網女單冠軍後在美國的第一場正式賽事，2020賽季因為受傷、新冠肺炎疫情整季休兵，如今又面臨另一次難關，她表示要看看右腳狀況如何，再進入正式的治療。

靠著這座冠軍加持，新一周公佈的世界排名，芭蒂繼續保持世界球后寶座，而因為新冠肺炎造成這場ATP、WTA合辦的大賽因為每個時段僅能開放750名購票觀眾進場，門票販售收入銳減，今年單打冠軍獎金只有30萬零110美元（約864萬台幣），比芭蒂2019年奪冠時的135萬美元（約3888萬台幣）獎金少了相當多。

加拿大好手安德瑞絲庫自從2019美網奪冠後，飽受傷勢之苦。（美聯社）

(中時 )