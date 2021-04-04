台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌事故，造成重大傷亡。（資料照，王志偉攝）

台鐵408車次太魯閣號2日於花蓮大清水隧道發生事故，導致上百人死傷，事故工程車義祥工業社的負責人李義祥更被踢爆違反《營造業法》。台北市土木建築協會理事長余烈認為，義祥工程社並沒有承包1億2千多萬工程的能力，可能是因為和台鐵關係不錯，並和大營造廠借牌承包工程，他更指出，現在政府招標規則改變，這就讓有心人士能夠上下其手，私下授意某個營造廠得標。

《中天新聞》4日報導，余烈通過視訊連線方式接受訪問時表示，這是一個典型的租牌，「也就是一個借牌的案例」，且很顯然這家義祥工程社沒有承包1億2千萬公共工程的能力，但是他跟台鐵關係好，所以他可以拿到標案，於是跟東新營造借牌承包工程。造成這麼重大的災難後，我們要思考台灣這種借牌文化，如果能藉由這次慘痛教訓改進，也是一個機會。

余烈指出，這種連丙級營造廠都不是、只有1、2個人小公司，可以因為人際關係好，去承包這麼大的案子，就像是台灣俗諺中的「校長兼撞鐘」一樣，但施工期間的施工防災計畫書和交通維持計畫書，他哪有能力寫？他根本不懂，也不會寫，而監造單位和工程主案機關也知道，應該要他寫出來、提出計畫，如果有計畫，在施工便道邊坡做護欄，卡車也不至於衝到鐵軌，並讓火車撞上，「公共工程有一套施工準則，這種小公司沒能力也不懂，大營造廠知道，他們有各類科技師，這些技師懂，借牌文化應該杜絕」。

余烈還透露，現在政府標案採自由立標，需要評權，現在找了一些評權委員，「自己府內的，或外聘學者專家」，那有心要去運作的單位主管或內部的機關人員，可以去選一些聽話的，配合的評權委員，就能私下授意某一個營造廠得標，這很糟糕，今天如果是夠格營造廠承包還好，只會有純粹的圍標、綁標問題，但今天牽涉到公共安全層面的問題，「因為你的經驗、能力不足，又沒有專業技師」。

【太魯閣號出軌】"借牌搶標"李義祥工程很會包? 台鐵睜隻眼閉隻眼?

(中時新聞網)