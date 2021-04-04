臺鐵太魯閣號出軌事故造成重大傷亡，國票金控4日表示，全體員工同表哀悼，為協助罹難者與傷患家屬共度難關，並表達公司方對罹難者與傷患家屬之慰問關懷，履行國票金控企業社會責任，擬響應政府財金機構捐款行動，國票金控捐款新台幣500萬元至衛福部專戶，專款專用。

國票金控將透過國票社會福利慈善基金會，持續關懷本次事故的受難者及其家庭，期盼能協助其恢復正常生活，也向本次事故中辛苦的救災及醫護人員致上最深的敬意。

(工商 )