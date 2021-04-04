關懷太魯閣事件 國票金控捐款500萬元 19:052021/04/04 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺鐵太魯閣號出軌事故造成重大傷亡，國票金控4日表示，全體員工同表哀悼，為協助罹難者與傷患家屬共度難關，並表達公司方對罹難者與傷患家屬之慰問關懷，履行國票金控企業社會責任，擬響應政府財金機構捐款行動，國票金控捐款新台幣500萬元至衛福部專戶，專款專用。 國票金控將透過國票社會福利慈善基金會，持續關懷本次事故的受難者及其家庭，期盼能協助其恢復正常生活，也向本次事故中辛苦的救災及醫護人員致上最深的敬意。 敬悼 太魯閣號事故51名罹難者 關懷花蓮太魯閣號事故 全家FamiPort將協助代收捐款 (工商 ) #國票金控 #捐款 #關懷 #罹難者 #傷患 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行國庫局 即日受理太魯閣號事故捐款 18:002021/04/04 財經 蘇揆指示優先搶救關懷 從優撫卹 04:102021/04/04 焦點要聞 企業最大筆 中信金捐千萬入衛福部專戶 13:262021/04/04 財經 太魯閣事故救援 7-ELEVEN攜手衛福部啟動緊急募款 12:472021/04/04 財經 太魯閣號事故1雲林籍傷者 雲縣府提供相關協助 18:032021/04/04 生活 兒童節送暖關懷癌童 高市醫師公會捐助社會局25萬 18:202021/04/04 寶島 助台鐵太魯閣意外 竹縣長楊文科捐1個月薪水 15:372021/04/04 政治 30歲女獸醫太魯閣號罹難 全院同事心碎淚流不止 07:492021/04/04 生活 台鐵太魯閣號意外 民進黨台南市黨公職合捐100萬元 15:452021/04/04 政治 罹難者上修51人 外籍3死5傷 04:102021/04/04 焦點要聞 太魯閣號事故北市兩位罹難者遺體 北市警相伴運抵第二殯儀館 17:142021/04/04 社會 財經熱門新聞 長賜輪脫困秋後算帳？外媒曝甩鍋船員下場慘 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 全球晶片荒爆了 大陸最缺非28奈米 答案很驚人 - 財經 台積電獲最嚮往科技業 第二名好意外 網搖頭：很難考進 - 財經 16檔內資捧 台股新亮點 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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