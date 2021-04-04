台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，疑似因為停在邊坡的工程車未拉手煞車釀禍，成為台鐵歷年最嚴重意外，年僅33歲司機員袁淳修當場殉職，袁姊難過表示，有跟弟弟說「任務完成了」，根據了解，袁淳修非常優秀，從台科大畢業後，為了家計報考台鐵，如今卻遇上死劫

司機員袁淳修，2016年考進台鐵，隔年擔任助理司機員，接著在2019年獨立駕駛。據悉，袁母連生3個女兒，直到36歲才生下袁淳修，是家中獨子，雖然與3個姊姊相差超過10歲，不過袁淳修從小備受全家疼愛，一家人感情相當好，大姊回憶，當時3姊妹輪流照顧，「因為他是我們的寶貝弟弟啊」！

袁淳修學經歷相當優秀，從台科大畢業後，原本想拚進台積電，但為了減輕家中負擔，袁淳修簽下當志願役到金門服役3年，退伍後進入飯店工作，接著考進台鐵。袁母表示兒子個性相當獨立又貼心，「以前在台北念書，搭火車回來也不會麻煩我接送」。

2019年9月25日，袁淳修與妻子結婚，當時他拿著台灣第一部蒸汽機車騰雲號的圖卡，象徵自己要告訴新娘，「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子」，不料這場意外，從此與家人天人永隔。

(中時新聞網)