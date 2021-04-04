台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂拖出隧道，準備拖離現場，後方隧道內車廂碰撞擠成一團的慘狀也陳現眼前。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂拖出隧道並拖離現場，後方隧道內車廂碰撞擠成一團的慘狀也陳現眼前。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂拖出隧道並拖離現場，後方隧道內車廂碰撞擠成一團的慘狀也陳現眼前。（鄭任南攝）

鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂慢慢拖出隧道，再以吊車吊起車廂放上鐵軌上，準備拖離現場。

(中時 )