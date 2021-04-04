柴油動力火車頭＋吊車 第4節車廂拖出隧道 20:062021/04/04 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂慢慢拖出隧道，再以吊車吊起車廂放上鐵軌上，準備拖離現場。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂拖出隧道，準備拖離現場，後方隧道內車廂碰撞擠成一團的慘狀也陳現眼前。（鄭任南攝） 台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂拖出隧道並拖離現場，後方隧道內車廂碰撞擠成一團的慘狀也陳現眼前。（鄭任南攝） 台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂拖出隧道並拖離現場，後方隧道內車廂碰撞擠成一團的慘狀也陳現眼前。（鄭任南攝） 鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場工作人員以柴油動力火車頭將原本在隧道中的第四車廂慢慢拖出隧道，再以吊車吊起車廂放上鐵軌上，準備拖離現場。 太魯閣號列車50死 彰化縣長王惠美默哀捐1個月薪水 台鐵太魯閣號意外 民進黨台南市黨公職合捐100萬元 (中時 ) #台鐵 #太魯閣號 #車廂 #工程車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵太魯閣號意外事故 民進黨立院黨團捐百萬 13:322021/04/04 政治 關懷花蓮太魯閣號事故 全家FamiPort將協助代收捐款 13:142021/04/04 生活 助台鐵太魯閣意外 竹縣長楊文科捐1個月薪水 15:372021/04/04 政治 太魯閣號事故1雲林籍傷者 雲縣府提供相關協助 18:032021/04/04 生活 太魯閣號嚴重死傷 花蓮女婿葉慶元悲痛曝12字心聲 07:312021/04/04 政治 習近平：高度關切太魯閣號事故 04:102021/04/04 全球財經 太魯閣號現場如人間煉獄 資深搜救員：第一次救到掉淚 00:142021/04/04 生活 敬悼 太魯閣號事故51名罹難者 04:102021/04/04 焦點要聞 【太魯閣出軌】重大進展！疑發現肇事工程車行車記錄器 13:202021/04/04 社會 【太魯閣出軌】最新現場直擊 出動大型怪手搶修 11:592021/04/04 社會 【太魯閣出軌】利用火車和大型機具 第四節車廂順利拉出 18:172021/04/04 社會 生活熱門新聞 【太魯閣出軌】慈濟出動了沒？1張照片驚呆網友 - 生活 男吃泡麵配1飲料 肚子痛到狂打滾 醫生驚喊：不要命 - 生活 民宿轟台鐵「出軌逼死我們」 2.6萬網暴怒洗版狂罵 - 生活 【太魯閣出軌】第4節車廂拖出隧道口 土木技師曝疏失主因 - 生活 乘客淚謝司機「生命最後仍努力煞車」 她還原現場感動3萬人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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