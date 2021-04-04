富邦悍將今天作客桃園，不過先發投手邦威在5局上要續投時突然退場，賽後總教練洪一中表示，邦威是左手臂抽筋，應不至於影響到下次先發，但他也點出邦威用球數過多的老問題。

開季從二軍出發的邦威，因索沙突然受傷後緊急拉上一軍，扛起先發角色，至今出賽3場皆無關勝敗，今天面對樂天桃猿，他在2局上被林立強襲球打到後腰但仍續投，沒想到5局上準備投球時卻出現身體不適，臨時換上藍愷青。

賽後洪一中表示，邦威那時是左手臂抽筋的情況，詳細狀況還需要問過隊醫才知道，但應該不至於影響到下次先發，不過他有些無奈的說：「每一局都投那麼多球，4局用90球球數也很多，5局再丟也不知道投不投得完。」

目前邦威3場先發，只有1場投到6局，另外2場都僅有4局，用球數也都在偏高的90球上下，洪總說：「每次球數都太多，這是比較麻煩的事，他的球是有威力，但很奇怪的是在2好球後壞球就一直來，這部分有跟投手教練說要去跟他稍微溝通一下。」

雖然先發投手臨時出狀況，但牛棚投手藍愷青、王尉永、陳韋霖、曾峻岳及陳鴻文都力保不失，洪總欣慰的說：「牛棚表現還不錯。」

(中時 )