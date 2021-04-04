新北市長侯友宜到婦幼警察隊的攤位問候警察同仁。（新北市婦幼警察隊提供）

4月1日起至5日，新北市府在三重區大都會公園舉辦兒童節系列活動「友福童享-這裡熊猴森主題樂園暨野餐會」，新北市婦幼警察隊也連續5天在現場設攤婦幼宣導，今（4日）兒童節更邀請藝人、同時是準媽媽的王思佳擔任婦幼魔法師說故事，朗讀《與眾不同的多多》童話系列，繪本主角「恐龍多多」也現身公園，警察姐姐們也演奏鐵琴，炒熱兒童節歡樂氣氛，活潑有趣的內容廣受家長與小朋友好評。

新北市警察局長黃宗仁表示，台鐵太魯閣號意外讓國人哀傷，其中也有師生傷亡，大家為他們集氣祈福之際，也提醒民眾重視婦幼安全，宣導婦幼安全不是口號，希望大小朋友，要試著了解身旁的每一個人，並且給予一定的尊重及包容，如此才能讓所有的小朋友有一個性別友善的成長空間！

婦幼隊隊長陳良良表示，「男生不能玩娃娃、女生是膽小鬼？」這樣的場景普遍發生於孩子生活中發生，呈現孩子們對性別角色的迷思，也就是性別刻板印象的問題，用說故事的方式呈現繪本主角恐龍多多生活中所發生的事情，與孩童們的日常做連結，希望能強化兒童法治觀念及性平別等意識。

(中時 )