大陸女星黃奕因演出《還珠格格三：天上人間》的「小燕子」一角而走紅，但感情路卻走得坎坷，尤其與第二任丈夫黃毅清曾互咬出軌、家暴，上盡媒體版面，近日，她上節目談到前夫控制狂的恐怖行為，讓網友聽了毛骨悚然。

黃奕近來上節目戀愛實境節目《怦然再心動》提及自身過往，透露前夫黃毅清曾在家裡裝了20幾個監視器，「隨時隨地突然發現這裡有一個，打開櫃子，發現櫃子裡有一個」，現在想起來仍心有餘悸，直呼對方太可怕。

黃奕提到前夫在家裡裝了20幾台監視器的恐怖行徑。（圖／翻攝自微博）

黃奕接著表示，前夫的暴力是突如其來的，舉例若沒接到電話的話，對方就會突然摔手機，質問自己怎麼不接電話，而第一次有這種情況，還是發生在黃奕懷孕的時候，讓同場女星王子文忍不住激動說：「為什還跟他在一起啊，懷孕了也不能繼續在一起，這種事有一次就會有一萬次，傷害了妳！傻啊！」而黃奕聽了只無奈吐一句：「六個月了，就又原諒了」。

該片段播出後，不少網友心疼黃奕的遭遇，紛紛留言「電視劇都不敢這麽拍吧？這簡直就是控制狂吧」、「幸好離婚了」、「光是一個攝像頭就夠可怕了，還有二十多個，真讓人窒息」、「現實中更多的媽媽為了自己的孩子然後選擇原諒家暴男」，在陸網引發許多討論。

(中時新聞網)