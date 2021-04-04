富邦悍將今天以7比2擊敗樂天桃猿，避免陷入連敗，中繼上場1.1局的王尉永奪下相隔609天的勝投，也獲選單場MVP，賽後他直呼：「滿意外的。」

富邦先發投手邦威5局上突然因手臂抽筋退場，教練團先緊急換上藍愷青，他解決2恩後，對廖健富投出保送後再換王尉永上場，他只用一球就讓林泓育敲出右外野飛球出局，成功守成。

6局下王尉永續投，三振掉林立、梁家榮，讓林承飛敲出中外野飛球出局，中繼1.1局用18球拿下勝投，「我從第5局開始熱身，教練有告知是在愷青後面投，原本以為他會投完整局，沒想到會換我，好像用1球就拿勝投的感覺。」

王尉永去年會遇到跨局數就會出問題的情況，這次他成功跨過障礙，還拿下生涯首座單場MVP，他認為最大的突破點是在心態，「今年想要突破一下，上一場對兄弟跨局也有突破一下，我告訴自己不要想說只投1局就好，能貢獻幾局就是幾局。」

今天也是他繼2019年8月4日後再拿勝投，對於中繼角色拿下勝投，王尉永說：「自己的角色原本只想說就拿中繼點就好，從來沒想過要拿勝投。」

(中時 )